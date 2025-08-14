Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau erleidet vermutlich medizinischen Notfall am Steuer

Wuppertal (ots)

Mittwochmittag (13.08.2025, 12:30 Uhr) erlitt eine 59-Jährige schwere Verletzungen, als sie mit ihrem Pkw verunfallte. Die Frau war mit einem VW Taigo auf der Lenneper Straße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Zaun kollidierte. Ein unbeteiligter Zeuge kümmerte sich umgehend um die Frau und verständigte den Notruf. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein internistischer Notfall der 59-Jährigen die Ursache für den Unfall gewesen sein. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell