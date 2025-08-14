PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau erleidet vermutlich medizinischen Notfall am Steuer

Wuppertal (ots)

Mittwochmittag (13.08.2025, 12:30 Uhr) erlitt eine 59-Jährige schwere
Verletzungen, als sie mit ihrem Pkw verunfallte. 

Die Frau war mit einem VW Taigo auf der Lenneper Straße unterwegs, 
als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn 
abkam und dort mit einem Zaun kollidierte. 

Ein unbeteiligter Zeuge kümmerte sich umgehend um die Frau und 
verständigte den Notruf. 

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein internistischer Notfall der 
59-Jährigen die Ursache für den Unfall gewesen sein. Der 
Rettungsdienst brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

