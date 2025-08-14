Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw fährt in Hauswand am Dönberg

Wuppertal (ots)

Gestern (13.08.2025, gegen 08:45 Uhr) ereignete sich auf der Giselastraße in Höhe der Einmündung zur Barbarastraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt. Eine 84-Jährige parkte mit ihrem Suzuki SX4 rückwärts in eine Parklücke ein und touchierte dabei einen geparkten Hyundai i30. In der Folge fuhr die Frau wieder an und verlor die Kontrolle über den Pkw. Dabei fuhr sie über den Gehweg und prallte gegen eine Hauswand. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Fahrzeugführerin in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 18.000 Euro. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

