Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw fährt in Hauswand am Dönberg

Wuppertal (ots)

Gestern (13.08.2025, gegen 08:45 Uhr) ereignete sich auf der 
Giselastraße in Höhe der Einmündung zur Barbarastraße ein 
Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt.

Eine 84-Jährige parkte mit ihrem Suzuki SX4 rückwärts in eine 
Parklücke ein und touchierte dabei einen geparkten Hyundai i30. In 
der Folge fuhr die Frau wieder an und verlor die Kontrolle über den 
Pkw. Dabei fuhr sie über den Gehweg und prallte gegen eine Hauswand.

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Fahrzeugführerin in 
ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 18.000 Euro.

Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren