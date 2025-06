Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld: Mordkommission ermittelt zu tödlichen Verletzungen eines Beifahrers in Paderborn

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Paderborn - Am Samstagabend, 28.06.2025, wurde ein 26-Jähriger aus Holzminden durch einen Pkw lebensgefährlich verletzt und erlag wenige Stunden später in einem Paderborner Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Paderborn, eine Bielefelder Mordkommission und das Verkehrskommissariat Paderborn suchen Zeugen und den Fahrer, an dessen grauer Mercedes A-Klasse AMG, der Holzmindener an der Detmolder Straße in Paderborn gestanden hatte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 26-Jährige gegen 21:35 Uhr an der Bushaltestelle Stadtheide, Seskerbruch - in Fahrtrichtung Innenstadt - aus dem gesuchten Mercedes ausgestiegen sein. Als er sich bei einem Gespräch an der Beifahrerseite in das Fahrzeug beugte, soll der Mercedes-Fahrer plötzlich angefahren sein und stark beschleunigt haben. Durch den anfahrenden Pkw wurde der 26-Jährige mitgerissen und erlitt bei einem Sturz schwerste Verletzungen. Der Fahrer der Mercedes A-Klasse soll in Richtung stadteinwärts weitergefahren sein.

Paderborner Streifenbeamte sowie das Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld übernahmen die Unfallaufnahme vor Ort. Nachdem sie erste Zeugen anhören konnten und die ersten Details zu dem Geschehen bekannt wurden, bestand für die Staatsanwaltschaft Paderborn der Verdacht einer fahrlässigen Tötung und eines Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Aus diesem Grund nahm Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe als Leiter der Bielefelder Mordkommission noch in der Nacht mit seinem Team die Arbeit auf. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Paderborner Verkehrskommissariat 1, deren Beamte bereits die ersten Ermittlungsschritte eingeleitet hatten.

Die Ermittler der Polizei suchen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Paderborn nach dem Mercedes-Fahrer und bitten Zeugen um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 11, 0521/5450

Kreispolizeibehörde Paderborn, Verkehrskommissariat 1, 05251/3060

