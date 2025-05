Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.05.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Wolfenbüttel, Jägermeisterstraße, Parkstreifen, 12.05.2025, gegen 20:00 Uhr- 13.05.2025, gegen 22:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter versuchte mit einem unbekannten Gegenstand ein Wohnmobil,Fiat Dukato, in Brand zu setzen. Es entstand ein Schaden am Seitenfenster sowie am Fliegengitter und dem Sonnenschutz. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.

