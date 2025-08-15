PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw-Brand im Zooviertel - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu heute (15.08.2025, 04:30 Uhr) brannten auf einem 
Parkplatz an der Annenstraße Ecke Hubertusallee mehrere Autos. 

Ein Anwohner hörte laute Knallgeräusche und sah ein brennendes Auto. 
Umgehend alarmierte er Polizei und Feuerwehr. Bei Eintreffen der 
Beamten stellten diese eine erhebliche Rauchentwicklung und einen 
brennenden Pkw fest. Das Feuer schlug auf mehrere geparkte Fahrzeuge 
über. 

Die Feuerwehr löschte die Brände. Anschließend stellten 
Kriminalbeamte das vermeintliche Brandfahrzeug sicher. 

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der 
Tat und der Brandursache aufgenommen. 

Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge beschädigt. Die Höhe des entstandenen
Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter 
0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

