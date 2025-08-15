Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw-Brand im Zooviertel - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu heute (15.08.2025, 04:30 Uhr) brannten auf einem Parkplatz an der Annenstraße Ecke Hubertusallee mehrere Autos. Ein Anwohner hörte laute Knallgeräusche und sah ein brennendes Auto. Umgehend alarmierte er Polizei und Feuerwehr. Bei Eintreffen der Beamten stellten diese eine erhebliche Rauchentwicklung und einen brennenden Pkw fest. Das Feuer schlug auf mehrere geparkte Fahrzeuge über. Die Feuerwehr löschte die Brände. Anschließend stellten Kriminalbeamte das vermeintliche Brandfahrzeug sicher. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und der Brandursache aufgenommen. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell