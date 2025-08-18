Polizei Wuppertal

POL-W: W Haftbefehl vollstreckt - Erfolgreiche Fahndung der Polizei - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 15.08.2025 (um 16:30 Uhr) nahm die Polizei einen 34-jährigen Syrer in der Elberfelder Innenstadt fest. Gegen den Mann war auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Wuppertal bereits zuvor ein Haftbefehl ergangen und intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei durchgeführt worden. Im Bereich eines Parkhauses an der Hofaue wurde er von Beamten erkannt und nach kurzem Widerstand festgenommen. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 09.08.2025 im Wupperpark-Ost eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Dort soll er nach einem Wortwechsel ein circa 22 cm großes Küchenmesser aus seinem Hosenbund gezogen und mehrfach auf einen 24-jährigen Marokkaner eingestochen haben. Dieser trug Stich- und Schnittwunden davon, die im Krankenhaus stationär behandelt wurden. Anschließend flüchtete der 34-Jährige vom Tatort. Zudem wird dem Tatverdächtigen ein räuberischer Diebstahl zur Last gelegt. Am 16.05.2025 soll der Mann in der Straße Hofaue an das Fahrzeug eines Paketzustellers herangetreten sein, um den, auf dem Beifahrersitz befindlichen Rucksack des Geschädigten (40), zu entwenden. Als der Paketzusteller die Tat bemerkte, sprach er den Tatverdächtigen an. Dieser soll sodann ein Pfefferspray aus seiner Hosentasche genommen und in Richtung des Geschädigten gesprüht haben. Der konnte dem Angriff ausweichen und dem Tatverdächtigen den Rucksack entreißen. Nachdem die Polizei am Freitag den 34-jährige Syrer festnahm wurde er der Justiz überstellt. Er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine empfindliche Freiheitsstrafe.

