Polizei Wuppertal

POL-W: W Haftbefehl vollstreckt - Erfolgreiche Fahndung der Polizei - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 15.08.2025 (um 16:30 Uhr) nahm die Polizei einen 34-jährigen Syrer
in der Elberfelder Innenstadt fest. Gegen den Mann war auf Antrag der
Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Wuppertal bereits zuvor ein 
Haftbefehl ergangen und intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei 
durchgeführt worden. Im Bereich eines Parkhauses an der Hofaue wurde 
er von Beamten erkannt und nach kurzem Widerstand festgenommen.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 09.08.2025 im Wupperpark-Ost
eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Dort soll er 
nach einem Wortwechsel ein circa 22 cm großes Küchenmesser aus seinem
Hosenbund gezogen und mehrfach auf einen 24-jährigen Marokkaner 
eingestochen haben. Dieser trug Stich- und Schnittwunden davon, die 
im Krankenhaus stationär behandelt wurden. Anschließend flüchtete der
34-Jährige vom Tatort.

Zudem wird dem Tatverdächtigen ein räuberischer Diebstahl zur Last 
gelegt. Am 16.05.2025 soll der Mann in der Straße Hofaue an das 
Fahrzeug eines Paketzustellers herangetreten sein, um den, auf dem 
Beifahrersitz befindlichen Rucksack des Geschädigten (40), zu 
entwenden. Als der Paketzusteller die Tat bemerkte, sprach er den 
Tatverdächtigen an. Dieser soll sodann ein Pfefferspray aus seiner 
Hosentasche genommen und in Richtung des Geschädigten gesprüht haben.
Der konnte dem Angriff ausweichen und dem Tatverdächtigen den 
Rucksack entreißen.

Nachdem die Polizei am Freitag den 34-jährige Syrer festnahm wurde er
der Justiz überstellt. Er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.
Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine empfindliche 
Freiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202-5748-410

