Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei E-Scooter Unfälle am Wochenende

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich unter anderem folgende 
Verkehrsunfälle mit Beteiligung eines E-Scooters in Wuppertal.

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, stürzte ein 53-jähriger Wuppertaler
mit seinem E-Scooter auf der Nordbahntrasse (zwischen Münzstraße und 
August-Mittelsten-Scheid-Straße). Er war in Richtung Loh unterwegs, 
als er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor 
und stürzte. Der Wuppertaler erlitt schwere Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus. Da ein freiwilliger Alkoholtest positiv ausfiel, wurde 
dem Mann eine Blutprobe entnommen.

In der Nacht zu Samstag (um 02:20 Uhr) erlitt ein 28-Jähriger schwere
Verletzungen, nachdem er mit seinem Elektroroller stürzte. Der Mann 
fuhr mit seinem E-Scooter auf dem Homanndamm in Richtung 
Nordbahntrasse, als er nach links von der Fahrbahn abkam und eine 
Böschung hinunterstürzte. Der Rettungsdienst brachte den 
Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Bei dem Wuppertaler hatten die 
Beamten den Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Er 
musste eine Blutprobe abgeben. Zudem stellte die Polizei den 
Führerschein des 28-Jährigen sicher.

Am frühen Sonntagmorgen (17.08.2025, gegen 04:50 Uhr), kollidierte 
ein 24-jähriger E-Scooter Fahrer mit einem geparkten Pkw. Der Mann 
fuhr auf der Wichlinghauser Straße und prallte in Höhe der Einmündung
zur Sonntagstraße/Krühbusch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten 5er
BMW. In der Folge stürzte er zu Boden und erlitt leichte 
Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten 
Behandlung in ein Krankenhaus. Auch hier hatten die Einsatzkräfte den
Verdacht, dass der Wuppertaler unter dem Einfluss von Alkohol fuhr. 
Eine Blutprobe wurde dem Elektrorollerfahrer entnommen.

Bei der Nutzung von E-Scootern gilt es nicht nur, sich an die 
Straßenverkehrsordnung zu halten, sondern auch praktische Regeln zu 
beachten:

-	Fahren darf man nur mit gültiger Versicherungsplakette.

-	Mindestalter zum Führen 14 Jahre (Achtung: Verleiher geben ein 
anderes Mindestalter zum Ausleihen vor: 18 Jahre).

-	Nutzung elektronischer Geräte (z.B. Handy) ist verboten.

-	Es darf auf Fahrradwegen gefahren werden. Ist keiner vorhanden, 
muss
auf der Straße gefahren werden.

-	Der Gehweg und Fußgängerzonen sind tabu.

-	E-Scooter sind nur für eine Person zugelassen. Personentransport 
oder Anhänger sind nicht gestattet.

Vorsicht bei Alkohol am Lenker! Es gelten dieselben Alkoholgrenzwerte
wie für Autofahrerinnen und Autofahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
