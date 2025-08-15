Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Widerstand nach Auseinandersetzung

Am Donnerstag erlitten mehrere Polizisten bei einer Festnahme in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr kam es, mutmaßlich im Zusammenhang mit einem Rauschgiftgeschäft, zur Auseinandersetzung zwischen vier Personen im Bereich Sedelhöfe / Bahnhofstraße. Während die Bundespolizei zwei Beteiligte im Alter von 37 und 38 Jahren vorläufig festnahm, flüchteten die beiden weiteren Beteiligten in Richtung Innenstadt. Eine Fahndung nach den geflüchteten Männern verlief ohne Erfolg. Bei den vorläufigen Festnahmen durch die Bundespolizei mit Unterstützung der Polizei Ulm leisteten die 37 und 38 Jahre alten Männer erheblichen Widerstand. Dabei soll der 37-Jährige die Beamte zunächst mit einem Ast bedroht und anschließend mit Fäusten auf die Polizisten eingeschlagen haben. Drei Beamte erlitten leichte Verletzungen. Ein 42-jähriger Bundespolizist musste zur Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Den Einsatzkräften gelang es schließlich beide Beschuldigten in Gewahrsam zu nehmen. Die Polizei Ulm ermittelt nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen die beiden Männer.

++++1593541

