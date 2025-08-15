Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Abzocke bei Schädlingsbekämpfung

Seit Mittwoch ermittelt die Polizei gegen angebliche Kammerjäger nach einer Wespenbekämpfung bei Dietenheim.

Ulm (ots)

Die Bewohner im Stadtviertel Regglisweiler beauftragten am Dienstag einen Kammerjäger, weil sie Wespen im Schlafzimmer hatten. Die Firma suchten die Hausbewohner im Internet und riefen diese über eine Handynummer an. Knapp zwei Stunden vor dem eigentlichen Termin standen eine Frau und zwei Männer vor der Tür. In einer rund 30-minütigen Aktion führten die unbekannten Männer Arbeiten im Schlafzimmer durch. Sie gaben vor, Öffnungen abgedichtet zu haben. Dafür verlangten die Schädlingsbekämpfer ein Vielfaches vom üblichen Preis. Rund 650 Euro stellte die unbekannte Frau in Rechnung, obwohl die Arbeiter ohne Schutzausrüstung , ohne Arbeitsgeräte und ohne Materialien vorgingen. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden wohl laut dem Hausbewohner keine Öffnungen verschlossen, das Geld aber in bar nach widerwilliger Rechnungsausstellung kassiert. Über Nacht kamen dem Bewohner Zweifel und erstattete am Folgetag Anzeige bei der Polizei. Nun ermittelt der Polizeiposten Dietenheim wegen Betrug.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Achten Sie bei der Auswahl eines Anbieters darauf, dass dieser eine Festnetznummer aus Ihrer Region angibt. Verzichten Sie auf Dienstleister, die nur über eine 0800- oder Handynummer erreichbar sind. - Wenn Sie online recherchieren, werfen Sie einen Blick ins Impressum der Website. So erkennen Sie, ob der Anbieter tatsächlich aus Ihrer Nähe kommt. - Zahlen Sie nicht direkt vor Ort. Sie haben das Recht, die Rechnung zu überprüfen, bevor Sie etwas begleichen. - Zögern Sie nicht, im Zweifelsfall die Polizei einzuschalten - vor allem, wenn Ihnen etwas unseriös erscheint. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Weitere Informationen zum Thema Betrug und wie sich davor schützen können finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

++++1584184

Bernd Kurz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell