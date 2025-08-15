Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Gegenverkehr gestreift und abgehauen

Am Mittwoch flüchtete ein Autofahrer bei Laupheim von der Unfallstelle.

Gegen 18.15 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem VW Lupo auf dem Verbindungsweg Verlängerung Zeppelinstraße in Richtung Baggersee. Im Kurvenbereich zwischen Sportplatz und der Kleingartenanlage kam ihr wohl ein Pkw entgegen. Der fuhr wohl mittig auf der Straße und die 19-Jährige hielt am rechten Fahrbahnrand an. Nicht so der ältere Fahrer des hellen Autos mit BC-Zulassung. Der streifte mit seinem Pkw am linken Außenspiegel und auf der linken Fahrzeugseite des VW entlang. Während die 19-Jährige stehen blieb, fuhr der zweite Unfallbeteiligte davon. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem Unbekannten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07392/96300 entgegen. Der Schaden am VW wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, muss sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

