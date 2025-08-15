Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Müllsünder ermittelt

In den vergangenen Tagen entsorgte ein Mann seinen Unrat bei Kirchdorf an der Iller.

Ulm (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei den entsorgten Müll, bestehend aus sieben Reifen, drei Felgen und diversen Schriftstücken mit. Die Autoteile lagen am Fellheimer Weg unter der Autobahnbrücke. In dem Müll befanden sich Unterlagen, die auf die Spur eines 31-Jährigen aus dem Landkreis Biberach führten. Der Müll wurde von der Gemeinde entsorgt. Neben einer Anzeige wegen unerlaubter Müllentsorgung wird der Mann wohl auch die Kosten der Abfallbeseitigung tragen müssen.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetzte, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

