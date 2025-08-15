PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Bei Gegenverkehr überholt
Am Donnerstag erlitt ein Biker bei einem Unfall bei Böhmenkirch schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 11.45 Uhr war ein 24-Jähriger mit seiner KTM auf der B466 von Söhnstetten in Richtung Böhmenkirch unterwegs. Der Biker setzte zum Überholen von zwei Fahrzeugen an. Dabei übersah er wohl einen 74-jährigen Mann, der ihm mit einem Fiat entgegenkam. Unmittelbar nach dem Ausscheren prallte er seitlich gegen das entgegenkommende Auto und stürzte. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Auch der Senior kam vorsorglich in eine Klinik. Er erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) nahm den Unfall auf. Die Höhe der Sachschäden muss noch ermittelt werden. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 13 Uhr komplett gesperrt werden.

++++1590176 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

