Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Diebe unterwegs
Am frühen Donnerstagmorgen machten sich Unbekannte in Kuchen an einem Selbstbedienungsladen zu schaffen.

Ulm (ots)

Ein Unbekannter war in den Nachtstunden in der Schillerstraße unterwegs. Dort versuchte er an einem Selbstbedienungsladen die Kasse zu stehlen. Er scheiterte beim Versuch, die an der Wand befestigte Kasse wegzureißen. Ohne Beute flüchtete er und blieb dabei unerkannt. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt.

++++1589146 (BK)

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

