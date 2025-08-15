PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall im Begegnungsverkehr
Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Der VW und der BMW fuhren gegen 7 Uhr im Tokajerweg. Dabei soll die 20-jährige Fahrerin des VW nicht weit genug rechts gefahren sein und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW des 26-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Ulm-West hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

