Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall im Begegnungsverkehr

Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Der VW und der BMW fuhren gegen 7 Uhr im Tokajerweg. Dabei soll die 20-jährige Fahrerin des VW nicht weit genug rechts gefahren sein und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW des 26-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Ulm-West hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

