Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Bargeld aus Transporter

Saarburg (ots)

Am Dienstag, 04.03.2025, zwischen 13:30 Uhr- 13:45 Uhr kam es zu einem Gelddiebstahl aus einem unverschlossenen Transporter. Der weiße Iveco Transporter stand geparkt vor dem Haupteingang der REWE-Filiale in Saarburg. Nach kurzer Abwesenheit des Fahrzeugführers stellte dieser fest, dass das im Führerhaus liegende Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Zeugen und Personen, die in dem Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen in dem Bereich des Transporters gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

