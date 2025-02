Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1100 Gemarkung Murr: Fahranfängerin landet auf dem Dach

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Opel-Lenkerin die L1100 aus Richtung Marbach am Neckar kommend in Richtung Murr. An der Kreuzung der L1100 mit der L1125, kurz vor dem Bergkeltertunnel in Murr, verlor die 18-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einer Ampel. Anschließend kam der Opel auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde durch die Kollision nicht verletzt. Am Opel sowie an der Ampel entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizei war auch ein Rettungswagen vor Ort.

