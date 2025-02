Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Wertstoffhof

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht auf Samstag verschafften sich mehrere Täter Zutritt zum Wertstoffhof in der Kreidlerstraße in Herrenberg. Auf dem Glände wurden diverse Container aufgebrochen, in denen sich unter anderem Elektroschrott und Werkzeuge befanden. Die Art und Höhe des Diebesguts sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

