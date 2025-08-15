Ulm (ots) - Gegen 13.30 Uhr kam es an der Ballenpresse wohl zu einem technischen Defekt auf einem Feld bei Lonsee. Dabei griff das Feuer auch schnell auf das Stoppelfeld über. Schnell war die Feuerwehr mit starken Kräften vor Ort und löschte den Brand. Zu Schaden kam niemand. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt. ...

