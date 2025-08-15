PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto nicht verschlossen
Ein Dieb klaute am Donnerstag eine Fahrradtasche in Ulm aus einem Auto.

Ulm (ots)

Das Auto stand unverschlossen am Donnerstag in der Griesbadgasse. Darin lag eine Fahrradtasche mit der Geldbörse des Besitzers. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und klaute die Tasche. Zur Mittagszeit bemerkte der Besitzer das Fehlen seiner Tasche. Die Polizei Ulm-Mitte ermittelt nun und sucht nach dem Dieb.

++++++++ 1590071 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

