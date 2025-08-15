POL-UL: (UL) Ulm - Auto nicht verschlossen
Ein Dieb klaute am Donnerstag eine Fahrradtasche in Ulm aus einem Auto.
Ulm (ots)
Das Auto stand unverschlossen am Donnerstag in der Griesbadgasse. Darin lag eine Fahrradtasche mit der Geldbörse des Besitzers. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und klaute die Tasche. Zur Mittagszeit bemerkte der Besitzer das Fehlen seiner Tasche. Die Polizei Ulm-Mitte ermittelt nun und sucht nach dem Dieb.
