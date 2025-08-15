POL-UL: (UL) Dornstadt - Bürocontainer aufgebrochen
Bargeld erbeutete ein Einbrecher am Donnerstag in Dornstadt.
Ulm (ots)
Der Einbruch ereignete sich zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr. Ein Unbekannter hebelte die Tür zum Bürocontainer an der Lkw Waschanlage in der Otto-Lilienthal-Straße auf. Dort fand er eine Geldkassette mit Bargeld und flüchtete damit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
