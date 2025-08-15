PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Bürocontainer aufgebrochen
Bargeld erbeutete ein Einbrecher am Donnerstag in Dornstadt.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr. Ein Unbekannter hebelte die Tür zum Bürocontainer an der Lkw Waschanlage in der Otto-Lilienthal-Straße auf. Dort fand er eine Geldkassette mit Bargeld und flüchtete damit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1589014 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

