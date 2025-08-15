Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Technischer Defekt

Am Donnerstag ging bei Lonsee eine Ballenpresse in Flammen auf.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr kam es an der Ballenpresse wohl zu einem technischen Defekt auf einem Feld bei Lonsee. Dabei griff das Feuer auch schnell auf das Stoppelfeld über. Schnell war die Feuerwehr mit starken Kräften vor Ort und löschte den Brand. Zu Schaden kam niemand. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

