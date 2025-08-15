PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Technischer Defekt
Am Donnerstag ging bei Lonsee eine Ballenpresse in Flammen auf.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr kam es an der Ballenpresse wohl zu einem technischen Defekt auf einem Feld bei Lonsee. Dabei griff das Feuer auch schnell auf das Stoppelfeld über. Schnell war die Feuerwehr mit starken Kräften vor Ort und löschte den Brand. Zu Schaden kam niemand. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

+++++++ 1591393 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

