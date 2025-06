Polizei Essen

POL-E: Essen: 46-jähriger Motorradfahrer durch Kollision mit PKW schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45357 E.-Dellwig:

Am Donnerstagabend (12. Juni) kam es auf der Prosperstraße zur Kollision eines Mercedes-Benz CLA mit einem Motorrad. Der 46-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr war der 23-jährige Mercedes-Fahrer auf der Prosperstraße in Fahrtrichtung Donnerstraße unterwegs. Auf Höhe des Freibads wollte der Duisburger links abbiegen, um zu wenden. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer, der in Fahrtrichtung Essener Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der 46-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Der Bottroper wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam. In dieser Zeit wurde die Straße komplett gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell