Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: zwei Einbrüche in einer Nacht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (06.12.2024) brachen noch unbekannte Täter in gleich zwei Firmen in Nufringen ein. Zum einen verschaffte sie sich Zutritt in ein Firmengebäude in der Rudolf-Diesel-Straße und zu zweiten in ein Autohaus in der Gottlieb-Daimler-Straße. Um in die Firma eindringen zu können, hebelten die Unbekannte ein Glaselement im Bereich des Haupteingangs auf. Das Gebäude durchsuchten die Einbrecher anschließend. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie allerdings nichts. In das Autohaus gelangten die Täter, indem sie eine Glasscheibe, die Teil einer Eingangstür ist, heraus hebelten. Die Büros wurden ebenfalls durchsucht, aber auch in diesem Fall stießen die Einbrecher wohl auf nichts Stehlenswerte, so dass sich ohne Diebesgut wieder aus dem Staub machten. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

