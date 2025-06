Polizei Essen

POL-E: Essen: 37-Jähriger nach mutmaßlichem Drogenhandel vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Morgen (11. Juni) beobachteten Beamte des Präsenzkonzepts "Safe City" einen mutmaßlichen Drogenhandel an der Viehofer Straße / Schützenbahn. Der Tatverdächtige, ein 37-jähriger Essener, wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte Betäubungsmittel sowie ein Pfefferspray sicher und durchsuchte im Anschluss dessen Wohnung.

Gegen 9:15 Uhr beobachten Einsatzkräfte des Projekts "Safe City" zwei Männer an einer Einfahrt an der Schützenbahn / Viehofer Straße, die augenscheinlich mit Betäubungsmitteln handelten. Der mutmaßliche Verkäufer ging nach der Übergabe zu Fuß in Richtung Schützenbahn. Als er die Beamten erblickte flüchtete er über die Schützenbahn in Richtung des Pferdemarktes. An der Kreuzung Pferdemarkt / Viehofer Straße konnten die Beamten den Mann stoppen und vorläufig festnehmen.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten u.a. rund 10 Gramm mutmaßliches Kokain, etwa 13 Gramm mutmaßliches Heroin sowie ein Pfefferspray. Der Tatverdächtige konnte als ein 37-jähriger Essener mit simbabwischer Staatsangehörigkeit identifiziert werden.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse erließ ein Richter des Amtsgerichts Essen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen an der Berliner Straße.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten eine Feinwaage sowie zahlreiche Druckverschlusstütchen sicher.

Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Er wurde vorläufig festgenommen und ein Bereichsbetretungsverbot für den Innenstadtbereich ausgesprochen. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell