Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Nachtrag zum Messerfund auf Spielplatz am Dienstag in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6095977) fanden zwei Mädchen am Dienstag ein verbuddeltes Küchenmesser auf einem Spielplatz. Am heutigen Donnerstag wurde der Polizei bekannt, dass zwei Jungs mit dem Messer spielten und Äste abschnitten. Um am nächsten Tag damit weiter spielen zu können, verbuddelten sie beiden Kinder das Messer. Mit den Kindern wurde ein ermahnendes Gespräch geführt.

+++++++ 1589658

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

