Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Auf Vordermann aufgefahren
Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Mittwoch in Heidenheim a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Um 13.15 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Peugeot in der Giengener Straße stadteinwärts unterwegs. Wegen stockendem Verkehr musste er anhalten. Das bemerkte wohl ein 18-Jähriger mit seiner Yamaha zu spät und fuhr in das Heck des stehenden Peugeot. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an dem fahrbereiten Opel schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. An dem Kraftrad ist ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstanden.

