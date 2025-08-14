Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladung verloren

Heruntergefallenes Korn von einem Anhänger sorgte am Mittwoch für Verkehrsbehinderungen auf der B10 bei Ulm.

Gegen 16.35 Uhr war ein landwirtschaftliches Gespann auf der alten B10 unterwegs. Der 36-Jährige hatte auf der Ladefläche des Anhängers Korn geladen. Kurz vor dem Kreisverkehr (Lehrer Straße/L1165) öffnete sich beim Fahren die seitliche Ladeklappe und der Anhänger verlor größere Mengen des Korns. Der Fahrer bemerkte die verlorene Ladung und hielt umgehend an, um die Ladeklappe zu schließen. Dabei zog er sich Verletzungen am Arm zu. Rettungskräfte versorgten den 77-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik. Der Betroffene verständigte Bekannte, die sich um eine schnelle Reinigung der Fahrbahn kümmerten. Die Polizei Ulm sperrte die Straße. Nach etwa einer Stunde konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

