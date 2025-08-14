Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rechts vor Links nicht beachtet

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwoch.

Ulm (ots)

Der 27-Jährige fuhr mit seinem VW Polo von der Kernbergstraße in die Gottfried Kinkel Straße ein. Dabei übersah er gegen 20.30 Uhr den von rechts kommenden BMW eines 20-Jährigen. Der Unfall konnte nicht mehr vermieden werden und der Polo prallte in die Fahrerseite des BMW. Bei dem Unfall wurden der BMW Fahrer und zwei weitere Insassen im Alter von 17 und 22 Jahren verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

