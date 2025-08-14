Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Von Bremspedal gerutscht

Am Mittwoch prallte ein Autofahrer in Laupheim gegen ein Tor einer Tiefgarageneinfahrt.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte gegen 20.15 Uhr. Ein 28-Jähriger war mit seinem Dacia in der Edith-Stein-Straße unterwegs und wollte in die Tiefgarage einfahren. Mit der Fernbedienung versuchte er das Einfahrtstor zu öffnen. Vor dem Tor hielt er zunächst an. In der weiteren Folge rutschte er wohl vom Bremspedal und sein Dacia fuhr los. Das Auto krachte gegen das geschlossene Tor. Das wurde verbogen und ließ sich nicht mehr öffnen. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf jeweils 2.000 Euro geschätzt.

