Deutlich überladen war ein 3,5 Tonner am Mittwoch in Kirchheim/Teck unterwegs.

Kurz nach 9 Uhr stoppte die Polizei den VW Kleinlaster. Dessen 43-jähriger Fahrer fuhr in der Dettinger Straße. Bereits vor der Kontrolle war zu sehen, dass der 3,5 Tonner deutlich überladen war. Denn die Hinterachse war stark eingefedert, auf der Ladefläche befanden sich schwere L-Steine. Mit dem Kleinlaster fuhr die Polizei auf eine Waage. Die Wiegung ergab, dass das Fahrzeug um rund 46 % überladen war. Anstatt der erlaubten 3.500 kg standen 5.180 kg auf der Anzeige. Die Verkehrssicherheit war somit nicht mehr gegeben. Die Polizei untersagte deshalb die Weiterfahrt. Der 43-Jährige musste die Ladung auf ein anderes Fahrzeug umladen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld von mindestens 235 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

