POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Lemwerder schwer verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Nach dem Diebstahl eines hochwertigen SUVs in Schierbrock bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Montag, 31. März 2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 01. April 2025, 05:00 Uhr, haben Unbekannte einen in der Bahnhofstraße in Schiebrok abgestellten SUV des Herstellers Ford ...

