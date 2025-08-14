Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Schaden durch Schmierer

Wegen Sachbeschädigungen ermittelt seit Mittwoch die Polizei in Ehingen.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 17 Uhr waren die Täter in der Straße Schulhof in Ehingen unterwegs. Dort beschmierten sie mit Farbe die Wände an einer Schule. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) bittet um Zeugenhinweise.

Hinweis der Polizei:

Illegale Graffiti sind eine Straftat - Sprayer haften 30 Jahre für den Schaden.

Illegale Graffiti bleiben ein teures Vergnügen. Der oder die Sprayer machen sich nicht nur strafbar, sondern verantworten schnell einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer mit 16 Jahren beim illegalen Sprayen erwischt wird, läuft Gefahr, bis zu seinem 46. Lebensjahr dafür zur Kasse gebeten zu werden. Denn die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter gelten 30 Jahre lang. Bei illegalen Graffiti läuft eben "nicht alles wie geschmiert". Davon können sich Kinder und Jugendliche im Internet unter www.polizeifürdich.de überzeugen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

