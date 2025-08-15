PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radler missachtet Vorfahrt
Schwerere Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Donnerstag nach einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr. Der 25-Jährige fuhr in der Weberstraße und fuhr in die Erchenstraße ein. Dabei missachtete der Radler die Vorfahrt des dort fahrenden Fiat. Dessen 20-jährige Fahrerin konnte den Unfall nicht mehr verhindern und stieß mit dem Radler zusammen. Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Joachim Schulz, Tel. 07831/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

