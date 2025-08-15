PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu viel getrunken
Am Freitag stürzte ein betrunkener Fahrradfahrer in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei in die Giengener Straße gerufen. Am Unfallort war ein 64-jähriger Radler gestürzt. Der wurde vor Ort bereits vom Rettungsdienst behandelt. Der Mann, der durch den Sturz nur leichte Verletzungen erlitt, roch nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Polizei nahm den 64-Jährigen mit. Zur genauen Klärung des Alkoholgehaltes musste er eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

+++++++ 1593945 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren