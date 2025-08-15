Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu viel getrunken

Am Freitag stürzte ein betrunkener Fahrradfahrer in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei in die Giengener Straße gerufen. Am Unfallort war ein 64-jähriger Radler gestürzt. Der wurde vor Ort bereits vom Rettungsdienst behandelt. Der Mann, der durch den Sturz nur leichte Verletzungen erlitt, roch nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Polizei nahm den 64-Jährigen mit. Zur genauen Klärung des Alkoholgehaltes musste er eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

