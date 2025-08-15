Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Renitenter Ladendieb

Am Donnerstag nahmen Zeugen einen Verdächtigen nach einem Diebstahl in Göppingen fest.

Ulm (ots)

Um 12.10 Uhr hielt sich ein 20-Jähriger in einem Supermarkt in der Bleichstraße auf. Dort nahm der junge Mann zwei Dosen Getränke und eine Packung Kekse an sich. Als er ohne zu zahlen den Laden verlassen wollte, sprachen ihn zwei Mitarbeiter auf den Diebstahl an. Der Verdächtige versuchte daraufhin mit seiner Beute zu flüchten. Da er versuchte, sich gegen die Festnahme durch die beiden Zeugen zu wehren, mussten diese den renitenten Mann bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden festhalten. Die Polizei Göppingen stellte das mutmaßliche Diebesgut sicher und nahm den Verdächtigen anschließend mit auf ein Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

++++ 1590032 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell