POL-GÖ: (251/2025) Unfall auf A 7: Autofahrer prallt Höhe Göttingen-Nord gegen Absperrfahrzeug, Mann schwer verletzt

Autobahn 7 in Richtung Hannover, Höhe Anschlussstelle (AS) Göttingen-Nord Donnerstag, 24. Juli 2025, gegen 13.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf der A 7 in Höhe Göttingen-Nord ist am Donnerstagmittag (24.07.25) ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 36-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Richtungsfahrbahn Hannover war bis gegen 15.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde von der AS Göttingen-Nord über die parallel zur eigentlichen Autobahn verlaufende Nebenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei- und wieder zurück auf die A 7 geführt. Es bildeten sich mehrere Kilometer Stau. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest.

Zum Unfallzeitpunkt war der linke Überholfahrstreifen aufgrund von laufenden Arbeiten gesperrt. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 36-Jährige etwa gegen 13.00 Uhr mit seinem VW Golf vermutlich ungebremst gegen ein eingesetztes Absperrfahrzeug und verletzte sich hierbei schwer. Weitere Verletzte gab es nicht.

