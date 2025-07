Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (248/2025) Göttingen: Zeugen für Auseinandersetzung an der Europa-Allee gesucht - Täter und auch Opfer unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Europa-Allee

Sonntag, 20. Juli 2025, gegen 21.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Europa-Allee in Göttingen sollen am vergangenen Sonntagabend (20.07.25) gegen 21.15 Uhr zwei unbekannte Männer gemeinsam auf einen anderen Mann eingeschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Baustelle. Zeugen beobachten die Auseinandersetzung und riefen die Polizei.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Beteiligten allerdings bereits entfernt. Auch die Identität des attackierten Opfers ist deshalb unbekannt.

Die beiden mutmaßlichen Schläger sollen etwa Mitte 20 gewesen sein. Der eine wird als muskulös und komplett dunkel gekleidet mit kurzem, lockigen Haar beschrieben. Der zweite habe eine korpulente Figur gehabt und sei mit einer grauen Jogginghose sowie einer hellgrünen Jacke bekleidet gewesen. Bei ihnen befand sich eine vermutlich gleichaltrige Frau.

Für die Ermittlungen in dem Fall werden der noch unbekannte Angegriffene und auch weitere Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell