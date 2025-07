Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (245/2025) Unfall auf B 27 bei Göttingen: Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Luttertal, Bundesstraße 27

Montag, 21. Juli 2025, gegen 15.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Beim Zusammenstoß eines VW T-Roc mit einem entgegenkommenden Audi sind am Montagnachmittag (21.07.25) auf der B 27 in Göttingen zwei Erwachsene und ein Kind verletzt worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten musste die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Ein in Richtung Stadtgebiet fahrender, 54 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Fulda war gegen 15.45 Uhr in Höhe Luttertal mit seinem SUV aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Audi aus dem Landkreis Göttingen zusammengestoßen.

Bei der Kollision wurden der 54-Jährige, ein bei ihm im Wagen sitzendes Kind sowie die 55-jährige Audifahrerin verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 50.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell