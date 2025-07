Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (244/2025) Bad Lauterberg: Unbekannte brechen Bezahlautomaten in öffentlicher Toilette auf, rund 1.100 Euro Gesamtschaden

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Hauptstraße

Zwischen Dienstag, 15. Juli, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 16. Juli 2025, 19.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - An der Hauptstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der vergangenen Woche die beiden Bezahlautomaten einer öffentlichen Toilettenanlage aufgebrochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.100, wobei der verursachte Sachschaden die Höhe des erbeuteten Geldes weit übersteigt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat zwischen Dienstag- und Mittwochabend (15./16.07.25). Betroffen waren die Bezahlautomaten des Damen- und des Herren-WC.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell