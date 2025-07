Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (247/2025) Verkehrsunfall auf A 7 bei Hann. Münden - Drei Fahrzeuge involviert, 30 Jahre alte Sprinterfahrerin aus Brandenburg schwer verletzt, Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen (AS) Lutterberg und Hann. Münden-Hedemünden Dienstag, 22. Juli 2025, gegen 21.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A 7 zwischen AS Lutterberg und Hann. Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen) in Fahrtrichtung Hannover ist am Dienstagabend (22.07.2025) gegen 21.30 Uhr eine 30 Jahre alte Sprinterfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau aus Brandenburg wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. In den Unfall waren insgesamt drei Fahrzeuge - der Sprinter der 30-Jährigen, ein rumänischer Sattelzug und ein Transporter aus Polen - verwickelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die nachfolgenden Bergungs- und umfangreichen Fahrbahnreinigungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Norden von Dienstagabend 22.00 Uhr bis Mittwochmorgen (23.07.25) voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich infolgedessen bis über die hessische Landesgrenze hinaus. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht abschätzbar. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Göttingen befuhr die 30-Jährige mit einem Mercedes Sprinter den mittleren von drei Fahrstreifen, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich ungebremst nach rechts und gegen einen dort fahrenden rumänischen Sattelzug fuhr.

Beide Fahrzeuge prallten anschließend mehrfach zusammen und gerieten auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern bzw. Rutschen. Der Sprinter stieß u. a. gegen die Mittelschutz- und schleuderte anschließend gegen die Außenschutzplanke. Hier kam das Fahrzeug zwischen dem Seitenstreifen und dem Hauptfahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrerin wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der beteiligte Sattelzug blieb zwischen dem Hauptfahrstreifen und dem mittleren Fahrstreifen stehen. Sein 53 Jahre alter Fahrer wurde nicht verletzt.

Der 44 Jahre alte Fahrer eines nachfolgenden Renault Master aus Polen erkannte die Situation und wich nach links aus, prallte aber dennoch mit der abgerissenen Hinterachse des Sprinters der Frau zusammen.

Der Transporter blieb danach auf dem linken Fahrstreifen stehen. Bei dem Geschehen zog sich der 44-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und blockierten die gesamte Fahrbahn. Der Tank des Sattelzuges wurde außerdem so erheblich beschädigt, dass etwa 700 Liter Dieselkraftstoff austraten und sich auf einer Länge von etwa drei Kilometern über die gesamte Fahrbahn (Gefälle) und in das angrenzende Erdreich verteilten.

Vor Freigabe der Strecke waren deshalb umfangreiche Reinigungsmaßnahmen durch die Feuerwehr und die Autobahn GmbH des Bundes erforderlich.

