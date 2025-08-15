PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Bikerin gestürzt/ Am Donnerstag erlitt eine 17-Jährige beim Sturz mit ihrem Kraftrad bei Rechberghausen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr fuhr die 17-Jährige mit ihrem Barton Kleinkraftrad von Adelberg in Richtung Zachersmühle. In einer Kurve kam sie wohl mit ihrem Hinterrad ins Rutschen und stürzte. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

++++ 1593175 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

