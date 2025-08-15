Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Donnerstag nahm die Polizei in Giengen eine 20-Jährige vorläufig fest.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 2.40 Uhr zwei mutmaßliche Einbrecher mit Einkaufswägen im Bereich Marktstraße / Kirchgasse. Die beiden Verdächtigen entfernten Elemente eines Bauzauns und verschafften sich so Zugang zum Areal der Baustelle. Die Polizei rückte aus und nahm eine 20-jährige Frau auf frischer Tat fest. Der zweiten Person gelang die Flucht und sie blieb unerkannt. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten Diebstahls aufgenommen. Es wird vermutet, dass es die beiden Verdächtigen auf Baugeräte abgesehen hatten, die sie anschließend mit den Einkaufswägen abtransportieren wollten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde die 20-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

++++1586725 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell