Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Unfall zwischen Traktor und Auto

Am Donnerstag passte eine Traktorfahrerin nicht auf und stieß mit einem Pkw bei Riedlingen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Bechingen. Gegen 13.30 Uhr fuhr die 17-Jährige mit ihrem Fendt Traktor auf einem geteerten Feldweg in Richtung Bechingen. Die Jugendliche wollte von dem Weg in die Ehinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie wohl eine 26-Jährige, die mit ihrem Audi in der Ehinger Straße in Richtung Ortsmitte fuhr. Verletzt wurden bei dem Unfall niemand. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Audi ein Schaden mehreren tausend Euro, an der Zugmaschine nur geringer Schaden. Sowohl der Audi als auch der Traktor konnten die Fahrt fortsetzen.

++++1591099

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell