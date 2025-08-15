Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL/NU) Ulm/Neu-Ulm - Tödlicher Badeunfall

Am Donnerstag verstarb ein 24-Jähriger bei einem Badeunfall in der Donau.

Ulm (ots)

Gegen 14.50 Uhr gingen zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren vom Neu-Ulmer Donauufer, auf Höhe des Edwin-Scharff-Haus, zum Schwimmen in die Donau. Aus ungeklärter Ursache geriet der 24-Jährige in der Strömung unter Wasser. Zeugen verständigten die Wasserwacht, die auch mit Tauchern nach dem Mann suchten. Die Einsatzkräfte bargen den 24-Jährigen rund 30 Minuten nach dessen Verschwinden. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen brachten Rettungskräfte den Mann in eine Klinik. Dort konnte nur noch dessen Tod festgestellt werden. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen.

