POL-PPRP: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 30-jähriger Mann war am Montagnachmittag (02.12.2024, 14:35 Uhr) mit seinem Auto auf der L527 von Maxdorf in Richtung Oderstraße unterwegs, als ein 45-jähriger Autofahrer plötzlich von der L524 nach links auf die L527 abbog und ihm die Vorfahrt nahm. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 30-Jährige auf den Grünstreifen aus.

In der Folge versuchte der 30-Jährige, den 45-Jährigen durch Hupen zum Anhalten zu bewegen. An der Ampel Oderstraße/Ruchheimer Straße stellte sich der 30-Jährige vor das Auto des 45-Jährigen. Als die Ampel grün wurde, fuhr der 45-Jährige an, beschleunigte und der 30-Jährige sprang auf die Motorhaube. Der 45-Jährige setzte seine Fahrt mit dem 30-Jährigen auf der Motorhaube über mehrere Straßen fort, bis der 30-Jährige bei voller Fahrt auf den Asphalt stürzte. Der 45-Jährige entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Der 30-Jährige musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

