Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nordstadt: Auseinandersetzung auf Spielplatz - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Auf einem Spielplatz in der Nordstadt ist es am Dienstag, 01.04.2025, zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Eine Frau wurde dabei leicht, ein Mann schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Hergang und bittet um Hinweise von Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich eine 30-jährige Hannoveranerin am Dienstag gegen 14:00 Uhr gemeinsam mit einer 24-jährigen Bekannten und einem 28-jährigen Mann auf dem Spielplatz an der Strangriede in Hannover-Nordstadt auf. Aus bislang ungeklärter Ursache griff der 28-Jährige die 30-Jährige plötzlich an und verletzte sie leicht. Nach Angaben der Angegriffenen kennt sie den Mann nicht.

Im weiteren Verlauf mischte sich eine Gruppe zunächst unbeteiligter Personen in das Geschehen ein. Mehrere Mitglieder dieser Gruppe griffen den 28-Jährigen an und fügten ihm schwere Verletzungen zu.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung machen können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 zu melden. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell