POL-H: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der B 217 - Motorradfahrer verstorben

Hannover (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag, 24.03.2025, auf der Hamelner Chaussee (B 217) in Hannover-Wettbergen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5997911) ist der 73 Jahre alte Motorradfahrer am Donnerstag, 03.04.2025, im Krankenhaus aufgrund seinen schweren Verletzungen verstorben.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, pol

