POL-W: SG Schussabgabe in Solingen-Mitte - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Wegen Schüssen auf der Baumstraße in Solingen-Mitte ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein 24-Jähriger eine Schussverletzung. Der Geschädigte hielt sich gegen kurz nach 23:00 Uhr auf der Wupperstraße auf. Er war zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als in Höhe der Baumstraße aus einem Fahrzeug geschossen wurde. Zeugen hörten mehrere Knallgeräusche und alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen den 24-Jährigen an und stellten eine Verletzung im Bereich der Wade fest. Umgehend forderten sie den Rettungsdienst an. Dieser brachte den Geschädigten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An der Tatörtlichkeit fanden die Beamten mehrere Patronenhülsen auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

