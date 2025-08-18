PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schussabgabe in Solingen-Mitte - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Wegen Schüssen auf der Baumstraße in Solingen-Mitte ermitteln 
Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. 

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein 24-Jähriger eine 
Schussverletzung. 

Der Geschädigte hielt sich gegen kurz nach 23:00 Uhr auf der 
Wupperstraße auf. Er war zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als in Höhe 
der Baumstraße aus einem Fahrzeug geschossen wurde. 

Zeugen hörten mehrere Knallgeräusche und alarmierten die Polizei. 

Die Beamten trafen den 24-Jährigen an und stellten eine Verletzung im
Bereich der Wade fest. Umgehend forderten sie den Rettungsdienst an. 
Dieser brachte den Geschädigten zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus. 

An der Tatörtlichkeit fanden die Beamten mehrere Patronenhülsen auf. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat
aufgenommen. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter 
der 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herrn Staatsanwalt
Heribert Kaune - Gebhardt
Telefon: 0202 / 5748 - 154

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

