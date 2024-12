POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Nachtragsmeldung - Junge schwer verletzt - Jugendlicher in Untersuchungshaft (17.12.2024)

Singen (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 29.11.2024, und Montag, 16.12.2024, ist ein unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steißlinger Straße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich über den auf der Gebäuderückseite gelegenen Balkon gewaltsam Zutritt zu der unbewohnten Wohnung. In den Innenräumen durchsuchte er sämtliche ...

mehr