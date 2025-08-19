Polizei Wuppertal

POL-W: SG Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (18.08.2025, gegen 17:00 Uhr) kam es auf der Aufderhöher Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 61-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Ein 55-jähriger Solinger war mit seinem BMW X3 auf der Aufderhöher Straße in Richtung Löhdorf unterwegs. Als er nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, wurde er nach bisherigen Erkenntnissen von einem Yamaha-Fahrer linksseitig überholt. Dabei kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

