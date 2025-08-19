PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (18.08.2025, gegen 17:00 Uhr) kam es auf der 
Aufderhöher Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 61-jähriger 
Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Ein 55-jähriger Solinger war mit seinem BMW X3 auf der Aufderhöher 
Straße in Richtung Löhdorf unterwegs. Als er nach links auf ein 
Tankstellengelände abbiegen wollte, wurde er nach bisherigen 
Erkenntnissen von einem Yamaha-Fahrer linksseitig überholt. Dabei kam
es zur Kollision. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere 
Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. 

Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme 
regelte die Polizei den Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:55

    POL-W: W Gefährliche Körperverletzung in Wichlinghausen

    Wuppertal (ots) - Am Freitag (15.08.2025, gegen 19:40 Uhr) kam es vor einer Gaststätte an der Eintrachtstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Männer Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen mehreren Personen zu einem Streit. In der Folge trugen drei albanische Staatsangehörige (32, 42 und 48) Schnitt- und Stichverletzungen ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 13:41

    POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt am Sedansberg in Wuppertal

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (15.08.2025, gegen 14:55 Uhr) entzog sich ein bislang unbekannter Autofahrer einer Verkehrskontrolle. Er verursachte zwei Verkehrsunfälle und entfernte sich von der Örtlichkeit. Ein Polizeibeamter beobachtete einen Mercedes AMG, wie dieser die Bromberger Straße in Richtung Carnaper Straße befuhr und in diese abbog. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren