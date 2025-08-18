Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

Am Freitag (15.08.2025, gegen 19:40 Uhr) kam es vor einer Gaststätte an der Eintrachtstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Männer Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen mehreren Personen zu einem Streit. In der Folge trugen drei albanische Staatsangehörige (32, 42 und 48) Schnitt- und Stichverletzungen davon. Im Anschluss flüchteten mehrere Personen von der Tatörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 42-jährige Geschädigte wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Auseinandersetzung.

