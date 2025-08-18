PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

Am Freitag (15.08.2025, gegen 19:40 Uhr) kam es vor einer Gaststätte 
an der Eintrachtstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der drei 
Männer Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen mehreren Personen zu 
einem Streit. In der Folge trugen drei albanische Staatsangehörige 
(32, 42 und 48) Schnitt- und Stichverletzungen davon. Im Anschluss 
flüchteten mehrere Personen von der Tatörtlichkeit. Eine sofort 
eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 42-jährige Geschädigte
wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden 
Geschädigten erlitten leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der 
Auseinandersetzung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

